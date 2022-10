Die Neue Philharmonie Westfalen mit Dirigent Evan Christ ist am 31. Dezember zum Silvesterkonzert in Dülmen zu Gast. Eintrittskarten gibt es ab dem 2. November.

Die Neue Philharmonie Westfalen mit Dirigent Evan Christ ist am 31. Dezember zum Silvesterkonzert in Dülmen zu Gast.

Feuriger Rhythmus trifft Wiener Schmäh - auf diese Kombination können sich die Besucher beim Silvesterkonzert des Fördervereins für Kunst und Kultur freuen. Zu Gast ist die Neue Philharmonie Westfalen mit Dirigent Evan Christ, die unter anderem Auszüge aus George Bizets „Carmen-Suite“, Manuel de Fallas glühenden „Feuertanz“ oder das temperamentvolle „Tico-Tico“ darbieten wird.

Leidenschaftlich werden soll es laut einer Ankündigung, wenn dann zudem die spanische Sopranistin Tanya Durán Gil Arien aus Zarzuelas, dem spanischen Musiktheater, zum Besten gibt. Aber was wäre ein Konzert zum Jahreswechsel ohne die Melodien der Wiener Strauß-Familie? So geht es also im Konzert auch immer wieder musikalisch von Madrid nach Wien für ein paar Walzer, Polkas und Quadrillen. Hintergründen gibt es dabei von Markus Wallrafen, der als „Torero“ durch das Konzert führen wird.

Das Silvesterkonzert findet am 31. Dezember von 17 bis 19 Uhr in der Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums statt. Karten mit nummerierten Plätzen gibt es ab Mittwoch, 2. November, an der Infothek in der Alten Sparkasse. Die Kosten betragen 25 Euro (reduziert 15 Euro). Mitglieder erhalten gegen Namensausweis freien Eintritt.