Feuerwehr im Sturm im Dauereinsatz

Der erste Sturmeinsatz am Freitag? Gegen 15 Uhr. In Hiddingsel droht an der Daldruper Straße ein abgebrochener Ast auf die Straße zu fallen. Aber die hauptamtliche Wache konnte noch auf der Anfahrt umdrehen - das Hindernis war bereits beseitigt.

Es sollte der Auftakt für einen arbeitsreichen Nachmittag und Abend für die Wehr sein.

Mit Einbruch der Dunkelheit nahm Tief „Zeynep“ über Dülmen so richtig Fahrt auf. Ab dem späten Nachmittag häuften sich die Einsätze, bis 19.30 Uhr rückte die Feuerwehr rund 30 Mal aus.

Schwerpunkt der Einsätze in Dülmen-Mitte

An der Wache an der August-Schlüter-Straße wurde eine Einsatzzentrale eingerichtet, nach und nach arbeitete die Wehr dann die eingehenden Alarmierungen ab. „Einsätze gab es dabei im gesamten Stadtgebiet“, berichtet Sprecher Daniel Niehues. Ein Schwerpunkt sei jedoch in Dülmen-Mitte gewesen.

Was es bisher unter anderem zu tun gab? An der Felderstraße gerieten Laternen in Schieflage, in Welte ein Strommast und an der Halterner Straße fielen Metallteile vom Dach. Am Hülsenweg hing ein Baum quer über der Straße - es sollte nicht der einzige sein an diesem Abend.

Mehrfach wurden zudem Dachpfannen herab geweht oder drohten herunterzufallen, beispielsweise in der Innenstadt an der Borkener Straße. In Buldern traf es hingegen das Metalldach einer Spedition, das durch den Sturm beschädigt wurde.