Feuerwehr befreit eingeklemmte Personen

Wie die Polizei mitteilte, geriet in der Bauerschaft Börnste kurz nach 12.30 Uhr am Sonntag ein Wagen aus Fahrtrichtung Borken kommend aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr. Der Fahrzeugführer, ein 77-jähriger Mann aus Unna, stieß frontal mit dem Wagen eines 55-jährigen Borkeners zusammen. Dessen Auto schleuderte in den Straßengraben.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass alle in den Fahrzeugen befindlichen Personen eingeklemmt wurden. Sie konnten von der Feuerwehr befreit und von Rettungskräften medizinisch versorgt werden. Im Anschluss wurden drei Personen in Krankenhäuser gebracht. Dort wurde festgestellt, dass sie nur leicht verletzt wurden, informierte die Polizei.

Durch umherfliegende Trümmerteile war zudem das Auto eines 27-jährigen Münsteraners beschädigt worden, der ebenfalls in Richtung Dülmen auf der Straße unterwegs gewesen war. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für gut zwei Stunden gesperrt.