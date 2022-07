Feuerwehr am heißesten Tag des Jahres im Dauereinsatz

Ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Dauereinsatz. Gleich fünf Einsätze, vom Buschbrand bis zum Unfall, gab es in rund vier Stunden. Was genau passiert ist? Lesen Sie hier.

Einen extrem stressigen Abend gab es ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres für die Feuerwehr. Innerhalb von gut vier Stunden gingen fünf Alarmierungen ein - darunter auch der Einsatz bei dem schweren Unfall auf der B 474, nach dem die Straße stundenlang komplett gesperrt war.

Mülleimer brennt auf Schulhof

Während die Einsatzkräfte aus Dülmen-Mitte, Merfeld und die Wache hier vor Ort waren, kam kurz darauf schon die nächste Alarmierung: Es brannte eine Mülltonne auf dem Spielplatz der Paul-Gerhardt-Schule. Ein Löschfahrzeug, dass sich wegen des Unfalls bereits in Bereitschaft befand, rückte aus, die Flammen waren schnell gelöscht.

Mit Blaulicht an das andere Ende der Stadt

Kaum waren die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und des Löschzug Dülmen-Mitte an der B 474 fertig, ging es gegen 18 Uhr direkt mit Blaulicht und Martinshorn auf die andere Seite der Stadt. Hier waren am Baumschulenweg Sträucher im Bereich eines Fahrradweges entlang der Bahngleise in Brand geraten. Das Feuer begrenzte sich auf einen Bereich von rund 20 Quadratmetern und war zügig gelöscht, berichtet die Wehr.

Der Rauch weist den Weg zum Einsatzort

Gegen 19.45 Uhr dann der nächste Einsatz: Auf einem Feld in der Feldmark bei Hiddingsel war eine Ballenpresse in Brand geraten. Die Einsatzstelle konnten die Löschzüge Dülmen-Mitte, Hiddingsel, Buldern, Daldrup und die hauptamtliche Wache dann schon aus der Ferne ausmachen, so weit sichtbar war der aufsteigende Rauch.

Das Feuer selbst konnte dank der Unterstützung eines Landwirts mit einem Grubber auf die Ballenpresse begrenzt und eine Ausdehnung auf das Stoppelfeld verhindert werden. Drei Trupps unter Atemschutz löschten mit zwei C-Rohren und einem Schaumrohr die Ballenpresse, an der ein Totalschaden entstand.

Gasgeruch alarmiert Hausbewohner

Kaum aus Hiddingsel zurück, der Rückwärtsgang zum Einparken war gerade an der Wache eingelegt, ging es für den Löschzug Mitte und hauptamtliche Wache auch schon wieder weiter. Gemeldet wurde Gasgeruch in einem Heizungsraum am Hinderkingsweg. Das Gebäude war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits geräumt. Zwei Trupps unter Atemschutz kontrollierten alles, die Gaszufuhr abgestellt, bevor die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Stadtwerke übergab.