Feuerwehr ab Mitternacht fast pausenlos unterwegs

Eine arbeitsreiche Silvesternacht liegt hinter der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei in Dülmen - was allerdings nicht überraschte. Vor allem die Feuerwehr war ab Mitternacht fast pausenlos gefragt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war beim Garagenbrand an der Tiberstraße vor Ort.

„Zwei Jahre lang durfte nicht geböllert werden, da hatten die Leute Nachholbedarf“, fasst Feuerwehr-Chef Hubert Sommer zusammen. Und auch wenn gerade der Löschzug Dülmen-Mitte von etwa 0.30 bis 4 Uhr im Dauereinsatz war: Glücklicherweise seien die Einsätze noch vergleichsweise glimpflich gewesen. Verletzt wurde niemand.

Pkw in Garage brennt

Neben Bränden von Mülltonnen und Altglascontainern sowie ausgelösten Rauchmeldern rückten die Einsatzkräfte um 0.47 Uhr mit einem Großaufgebot aus zur Tiberstraße. Hier brannte ein Pkw in einer Garage. Unter Atemschutz löschte die Feuerwehr das Fahrzeug, an dem ein Totalschaden entstand. Auch die Garage selbst wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zur Ursache des Feuers ermittelt nun die Polizei. „Ob der Brand in Zusammenhang steht mit Silvester, ist noch unklar“, so eine Sprecherin. Dafür müssten weitere Spuren ausgewertet werden.

Ebenfalls deutlich schlimmer hätte ein Brand um 3.29 Uhr in Buldern ausgehen können. In einem Garten an der Weseler Straße brannten vier Mülltonnen sowie ein Stück Hecke. „Hier war Eile geboten“, so Sommer. Anwohner hätten bereits mit ersten Löschversuchen gestartet, als die Einsatzkräfte auftauchten und übernahmen. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden.

Notarzt musste vier Mal ausrücken

Ein arbeitsreicher Jahreswechsel liegt auch hinter dem Rettungsdienst im ganzen Kreis. In Dülmen sei es dabei vergleichsweise ruhig gewesen. Vier Mal rückte der Notarzt hier aus, berichtet Michael Hofmann, Leiter Rettungsdienst beim DRK Kreisverband. Für Coesfeld seien hingegen sechs, für Lüdinghausen mit Teilen des Südkreises neun Einsätze gezählt worden.

„Es gab silvesterbedingte Einsätze, bei einen dann auch Alkohol eine Rolle spielte. Und es gab solche ganz unabhängig vom Jahreswechsel, bei denen jemand akut erkrankt ist.“ Schwere Verletzungen durch Böller habe es zumindest in Dülmen jedoch nicht gegeben.

Polizei: "Die üblichen Silvestereinsätze"

Und die Polizei? Hatte ebenfalls mehr zu tun als in den beiden Vorjahren. „Die üblichen Silvestereinsätze“, so eine Sprecherin. Allerdings: „Es war insgesamt entspannter, als wir gedacht hatten.“