Festival soll Mitmachevent werden

Fans der Festivals aufgepasst: Auch in diesem Jahr wird in Dülmen das „Last Chance To Dance“- Festival wieder stattfinden.

Im Kalender markieren können Interessierte sich schon einmal den 24. September. Denn da wird im Freibadbereich des dübs wieder nicht nur geschwommen, sondern auch ordentlich gefeiert.

Die Neue Spinnerei, das Kulturteam, das düb und das Mehrgenerationenhaus laden zum Festival ein. Unterstützt wird das Festival von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW im Rahmen des Projektes Nachtfrequenz. Auch einige Sponsoren unterstützen finanziell.

Zwei Gruppen schon bekannt

Während Ort und Datum schon feststehen, sind die Künstler noch größtenteils geheim. „Wir veröffentlichen diese nach und nach, schon bekannt ist, das Chefdenker aus Köln und Metzer 58 aus Münster auftreten“, erklärt Alexandra Boldt von der Neuen Spinnerei. Beide Bands sind zum ersten Mal beim „Last Chance To Dance“ dabei.

Die weiteren, noch nicht veröffentlichten, Künstler kommen ebenfalls größtenteils aus Nordrhein-Westfalen. So viel verrät Boldt schon. Sie kommen aus Brilon, Haltern oder dem Ruhrgebiet. Auch zwei Dülmener Bands, eine Gruppe aus Amerika sowie eine Kidsband werden auftreten.

Festival alternativ gefasst

„Das Festival ist sehr alternativ gefasst. Zu hören gibt es etwa Punkrock, Metal oder Reggae“, so Boldt. Vieles davon auch mit poppigen Einflüssen. „Das ‚Last Chance To Dance‘- Festival soll auch in diesem Jahr wieder ein Mitmachevent für alle sein“, kündigt die Spinnerei-Mitarbeiterin an.

Und: „Man darf gespannt sein“ auf das, was neben den Liveauftritten noch angeboten wird. Denn: „Einige Sachen werden noch dazu kommen“, verrät Boldt.

Was dabei Überlegungen sind und welche Events schon im August im Zusammenhang mit dem „Last Chance To Dance"- Festival anstehen, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.