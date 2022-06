Fertigteile kommen im August

Die Betonfertigteile für die neue Brücke über den Heubach am Sportplatz in Hausdülmen werden voraussichtlich im August eingehoben. Hierauf haben sich die Stadt Dülmen und das beauftragte Bauunternehmen geeinigt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Dülmen.

Zuletzt war es zu Verzögerungen beim Transport der Betonfertigteile gekommen (DZ berichtete). Die Teile müssen als Schwerlasttransport von Emden nach Dülmen gebracht werden. Der Transport muss von mehreren Stellen genehmigt werden.

Schützenfest kann stattfinden

Unabhängig vom Einhub kann das Schützenfest der „Burgwache“ Hausdülmen wie geplant vom 23. bis 26. Juli aber stattfinden. Die Stadt Dülmen hat in der vergangenen Woche mit dem Schützenverein Kontakt aufgenommen, um hierfür alles Notwendige in die Wege zu leiten, schreibt die Stadt Dülmen weiter. So wird der Festplatz, auf dem derzeit noch Baustoffe und Material für die Baustelle gelagert werden, rechtzeitig freigeräumt.

Die bestehenden Umleitungen für Pkw, Fahrräder und Fußgänger gelten auch während des Schützenfestes. Der Weg entlang des Heubachs zwischen dem Festzelt und der Halterner Straße wird zudem während des Schützenfestes zusätzlich beleuchtet.

Nach Ende des Schützenfestes werden die Arbeiten an der Brücke dann fortgesetzt. Die Gesamtmaßnahme soll bis November 2022 abgeschlossen sein, so die Stadt abschließend.