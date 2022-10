Fertigstellung der Heubachbrücke verzögert sich

So idyllisch und farbenfroh kann es morgens am Heubach sein. Und die Baustelle passt sich farblich gut ein.

Idyllisch und farbenfroh ist es beim Sonnenaufgang in Hausdülmen am Heubach in Höhe des Fußballplatzes. Selbst die Baufirma hat sich angepasst und Schalbretter in bunten Herbsttönen genutzt. Doch die gute Laune wird durch neue Nachrichten zur Fertigstellung getrübt.

Beim Einhub der Fertigbetonteile am 18. August war die Stadt noch davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme zwei Monate später abgeschlossen sein würde. Dieser Termin ist, wie jeder Laie gerade feststellen kann, nicht zu halten.

Stadtverwaltung nennt neuen Termin

„Wir gehen davon aus, dass die Brücke in der 45. Kalenderwoche (7. bis 11. November) freigegeben werden kann“, so die Stadtverwaltung auf DZ-Anfrage. Sie begründet die Verzögerung damit, dass im Sommer zwei Wochen verloren gegangen sind, weil die Oberfläche der Betonfertigteile aufgrund der andauernd hohen Temperaturen nicht beschichtet werden konnte. Aktuell werden die Brückenkappen fertiggestellt.

Als nächstes wird in der kommenden Woche der Brückenbelag in Form von Gussasphalt hergestellt. Parallel dazu folgen Erdarbeiten und dann die Montage von Geländern. Nach erfolgter Hauptprüfung und Bauabnahme kann die Brücke nach achtmonatiger Bauzeit (wie von der Stadt geplant) freigegeben werden.