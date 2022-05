Fernsehstars mit 98 und 96 Jahren

„Ich habe immer gerne getanzt, sagt die Dülmenerin. Allerdings nie im Scheinwerferlicht. Bange macht sie sich auch davor nicht.

Mit technischer Unterstützung von Rachel Urban, Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin des Altenpflegeheims Haus am Park, hat sie sich mit dem ebenfalls in der Einrichtung lebenden Julius Holzschneider (96) per Kurzvideo für das RTL-Gewinnspiel beworben.

Zusage kam schon nach wenigen Tagen

„Schon nach wenigen Tagen kam die Zusage“, sagt Rachel Urban. Die beiden Senioren dürften das mit Abstand älteste Tanzpaar sein, das je in der populären Fernsehsendung aufgetreten ist. Allerdings nicht als Teilnehmer des spannenden Tanz-Wettkampfes.

Aber als Sieger eines besonderen Gewinnspiels. „Zum Tanzen ist man nie zu alt“, hatte RTL tanzbegeisterte Seniorinnen und Senioren zur Teilnahme aufgerufen. Als Preis hatte der Sender einen Tanzkurs mit einem Let´s Dance-Profitänzer ausgelobt.

