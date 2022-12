Fernseh-Fahndung führt zum Erfolg

40.000 Euro erbeuteten Trickbetrüger im Juni 2020 von einem 86-jährigen Dülmener. Der Fall wurde später bundesweit bekannt. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ wurde der Fall am 13. Januar 2021 ausgestrahlt. Bilder aus zwei Überwachungskameras an der Danziger Straße zeigten, wie am Tattag ein Taxi die Straße entlangfährt. Die Polizei nahm an, dass sich die Frau, die das Geld in Empfang nahm, in dem Wagen befand.

Die Bilder brachten die Polizei weiter. Kurz nach Ende des Beitrags in der ZDF-Sendung gingen sowohl bei der Polizei in Dülmen, als auch im Münchener TV-Studio zahlreiche Hinweise ein. Und diese führten zu weiteren Ermittlungen. Es gab Hinweise sowohl zur Person als auch zum Taxi.

Danach wurde es öffentlich ruhig um den Fall. Doch Fernseh- und Öffentlichkeitsfahndung verfehlten ihre Wirkung nicht. „Der Fall gilt bei uns als gelöst“, berichtet eine Polizeisprecherin nun auf DZ-Anfrage. Genauere Angaben, wie die Tatverdächtige in der Folge ermittelt werden konnte und weitere Angaben waren weder von den beteiligten Polizeibehörden noch von der zuständigen Staatsanwaltschaft bis zum DZ-Redaktionsschluss mitgeteilt worden.