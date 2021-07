Ferien sind nicht nur zum Lesen da

Beim Comic-Workshop im Rahmen des Sommerleseclubs (SLC) in der Stadtbücherei konnten die Mädchen und Jungen ihrer Phantasie freien Lauf lassen

Der Sommerleseclub lädt eben ncht nur zum Lesen, sondern auch zum Mitmachen ein, sagt Anna-Lena Bagert von der Stadtbücherei Dülmen. Bereits jetzt schon hat der Sommerleseclub 2021 mehr Teilnehmer als der gesamte SLC 2020: Mitte der Woche hatte Anna-Lena Bagert 359 Teilnehmer gezählt.

Und noch während der gesamten Sommerferien können sich Kinder oder Teams anmelden und mitmachen.

Dabei geht es eben nicht nur darum, Bücher zu lesen und darüber zu sprechen (wenn man sie in die Bücherei zurückbringt und dafür einen Stempel im Logbuch bekommt).

Man kann auch zuhören: Jeden Donnerstag, lesen Ilona Escher, Dorothee Rövekamp oder Margret Boch von 16 bis 17 Uhr im düb spannende Geschichten vor. Wer lauschen möchte, kommt einfach vorbei. Die Teilnahme ist kostenfrei, sogar ins düb kommt man, ohne zu zahlen, wenn man die SLC-Clubkarte vorlegt.

Ein Höhepunkt war der Comic-Workshop mit Comic-Zeichner Paul Paetzel in der Bücherei, erinnert sich Anna-Lena Bagert. Er war ausgebucht. Genau wie übrigens der Leseabend „Krimi, Kids und Kommissare“ mit Schauspieler Frank Sommer, der am Freitag, 6. August, 19 bis 22.30 Uhr in der Bücherei stattfindet.

Wer basteln und zuhören möchte, hat dazu noch mal am 14. August, 14 bis 15 Uhr die Möglichkeit, wenn Erzieher Leonidas Sibas in die Bücherei kommt.