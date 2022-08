Feiern mit Pauken und Trompeten

Zu ihrem 150. jährigen Jubiläum organisierte die Stadtkapelle am Wochenende einen Festmarsch. Zahlreiche Musik- und Schützenvereine unterstützen die Feierlichkeiten. Und auch bei den Bürgern stieß das Fest auf Zuspruch.

„Das 150. jährige Vereinsjubiläum der Stadtkapelle feiern wir heute wortwörtlich mit Pauken und Trompeten“, brachte es Bürgermeister Carsten Hövekamp zu Beginn der Veranstaltung auf den Punkt.

Denn wie soll das Jubiläum auch anders gefeiert werden als mit reichlich Musik? Mit zahlreicher Beteiligung von Dülmener Schützen- und Musikvereinen zogen die Mitglieder der Stadtkapelle am Samstag durch die Straßen Dülmens.

Auf ihrer Strecke vom Annette-Gymnasium zum Wildpark schauten etliche Dülmener gespannt zu. Immer wieder entdeckte man an einigen Stellen sogar Menschentrauben. Und nicht nur die Bürger zeigten ihre Wertschätzung.

Die Stadtkapelle lud am Samstag anlässlich ihres 150. jährigen Bestehens zu Feierlichkeiten ein. Foto: Tatjana Thüner

Vor dem Marsch fanden Beteiligte noch nette Worte für die Stadtkapelle und überreichten der ersten Vorsitzenden Maria Eggenkemper Geschenke. Im Rahmen dessen zeichnete Ludger Hayk, ehemaliger erster Vorsitzender des Kreismusikverbandes Münsterland, den Verein mit dem Landes-Ehrenteller des Volksmusikerbundes NRW aus.

Er lobte die Stadtkapelle für ihr Engagement und insbesondere für die gute Jugendarbeit. Für ihn sei das Jubiläum „ein guter Grund mal wieder kräftig in die Pauke zu hauen.“ Dem konnten die anderen Beteiligten nur zustimmen. Schirmherr Herzog von Croy betonte: „Dass der Verein bereits 150. Jahre besteht, zeugt von großem ehrenamtlichen Einsatz.“

Was die Besucher zum Jubiläum noch erwartete und was weitere Gäste sowie Maria Eggenkemper selbst zu sagen hatten, lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ oder im E-Paper.