Feiern mit dem neuen Kaiser

In der Schussreihenfolge war er nur auf Platz 15 - aber am Ende die Nummer eins: Olaf Hagemann ist der neue Kaiser der Dülmener Schützen. Nachdem er sich im Juni die Königswürde in Hiddingsel und damit quasi die Qualifikation fürs Kaiserschießen gesichert hatte, ließ er seinen königlichen Kontrahenten an der Vogelstange keine Chance.

Um 16.50 Uhr erlegte Hagemann das hölzerne Federvieh mit dem 113. Schuss. Danach war der Jubel groß, auch bei Jana Rose, die an seiner Seite regiert.

Ein imposantes Bild bot sich den Schaulustigen beim Antreten der Schützenvereine auf dem Marktplatz. Foto: Stefan Bücker

Beeindruckendes Bild beim Antreten vor dem Rathaus

Bevor es jedoch an der Vogelstange in Börnste ernst wurde, startete das Kaiserschützenfest mit einem Gottesdienst in der St.-Viktor-Kirche, gehalten von Pfarrer Ferdinand Hempelmann. Im Anschluss daran bot sich ein beeindruckendes und farbenfrohes Bild auf dem Marktplatz, der mit Schützinnen und Schützen gut gefüllt war. Die Abordnungen aller 17 Dülmener Schützenvereine sowie viele Schaulustige hatten sich hier zum Antreten eingefunden. „Gemeinsamkeit“ und „Zusammenhalt in auch schweren Zeiten“ waren dabei die Hauptaugenmerke der Festredner.

In Begleitung zahlreicher Musikkapellen setzten sich später einige Hundert Schützen mit ihren Majestäten unter der Leitung des kommandierenden Johannes Scherbarth in Bewegung. Der lange Zug schlängelte sich dabei durch die Dülmener Straßen mit dem Ziel Schützenplatz Börnste. Das am Samstag wechselhafte Wetter spielte während des Marsches mit, so fielen nur kurz vor dem Ziel ein paar Tropfen vom Himmel.

Ein langer Marsch vom Marktplatz bis nach Börnste wartete auf die Schützen. Foto: Daniel Niehues
Vor dem Vogelschießen stand in Börnste der Fahnenschlag der Burgwache an. Foto: Daniel Niehues
Das neue Kaiserpaar: Olaf Hagemann und Jana Rose. Foto: Daniel Niehues
Bei Festball und Proklamation herrschte ausgelassene Stimmung im Zelt. Foto: Daniel Niehues

Nächstes Kaiserschützenest für 2027 geplant

In Börnste angekommen präsentierten sich zuerst die Fahnenschläger der Burgwache, bevor es für die Könige (die Reihenfolge war zuvor ausgelost worden) an die Vogelstange ging. Wo dann um 16.50 Uhr Olaf Hagemann jubeln konnte. Läuft alles nach Plan, wird er bis 2027 den Titel des Dülmener Stadtkaisers führen dürfen.