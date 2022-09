Feiern in Dirndl und Lederhose

Im Oktober starten gleich drei Feiern auf dem Freibadgelände des dübs. Oktoberfest, Megazeltparty und Ü30-Party steigen dann im großen Zelt. Der Vorverkauf startet am Mittwoch.

Gleich drei große Party steigen im Oktober im Festzelt am düb

Zuletzt 2019 fand in einem Zelt in Dülmen ein Oktoberfest statt - bei dem ausgelassen gefeiert wurde (Foto). Im vergangenen Jahr gab es dann eine Open-Air-Veranstaltung.

Auf dem Freibadgelände des dübs geht es im Oktober so richtig zur Sache. Die Wasserbecken sind dann zwar schon geschlossen und die Freibadsaison lange beendet, dafür steht ein großes Zelt auf der Wiese. Und hier steigen gleich drei große Feiern.

Den Auftakt macht am 15. Oktober das Dülmener Oktoberfest. Um 19 Uhr startet die Feier, um 18 Uhr ist bereits Einlass. Für Musik sorgt am Abend die Band „Modus“. Als Bier wird Starnberger hell angeboten. Karten gibt es ab Mittwoch, 14. September, bei Dülmen Marketing und in der Geschäftsstelle der Dülmener Zeitung für 15 Euro zu kaufen. Mitglieder der Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen erhalten die Tickets schon für zehn Euro. Tische können ebenso bei Dülmen Marketing reserviert werden. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt.

Am darauffolgenden Samstag, 22. Oktober, findet im Zelt die Ü30-Party von Radio Kiepenkerl statt. Hier tritt die Band „Das Wunder“ auf. Um 19 Uhr ist Einlass und um 20 Uhr Beginn. Für zwölf Euro gibt es ab Mittwoch Karten bei Dülmen Marketing und der DZ.

Abgerundet wird die Reihe am 29. Oktober von der Megazeltparty. Die Besucher können hier zu der Musik von DJ Raphael Bicks tanzen. Einlass ist um 21 Uhr. Karten gibt es auch hier ab morgen in der Geschäftsstelle der Dülmener Zeitung oder bei Dülmen Marketing zu kaufen. Der Preis beträgt zehn Euro.