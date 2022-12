Sehr gut besucht war am Sonntagabend die Lichterfahrt der Dülmener Landwirte. „Es gab durchweg mehr Publikum als im Vorjahr“, freute sich Organisator Benedikt Wichmann. Besonders viele Schaulustige standen laut Wichmann im Dernekamp, am Mühlenweg und an der Coesfelder Straße.

Weder das kalte Wetter noch die Verspätung der Traktoren (im Dernekamp etwa 20 Minuten) zogen die Menschen zurück ins Haus - zu groß war die Vorfreude. „Unsere Ankunft in Merfeld hat sich dann am Ende eine knappe Stunde verzögert“, so Wichmann. Bis auf zwei Landwirte konnten alle der 142 angemeldeten Fahrzeuge an der Lichterfahrt teilnehmen.

Und die Spendensumme? Die belief sich am Montagvormittag nach Angaben der Dülmener Tafel bereits auf 7000 Euro. Es würden aber noch weitere Überweisungen eingehen. Aus Erfahrung weiß Wichmann, dass meist bis Heiligabend und auch noch zwischen den Jahren Spenden eingehen. Hier gibt es die Bankverbindung zum Spenden.