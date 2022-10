Fast kein Durchkommen mehr

An keinem anderen Tag im Jahr bekommen die Dülmenerinnen und Dülmener so einen konzentrierten Überblick über ihre städtische Vereins- und Verbandskultur wie beim Bürgertreff am Tag der Deutschen Einheit. Über 40 Informations- und Aktionsstände versuchten am Montag auf dem Marktplatz, im einsA und auf dem Markt der Möglichkeiten, für ihr Interesse zu werben und die Besucher von ihrer Sache zu überzeugen. „Egal, wie schwierig es ist: Man muss verhandeln statt schießen. Ein Fehler im Computersystem reicht dafür aus, dass Russland den roten Knopf drückt“, erklärt etwa Michael Stiels-Glenn am Lager der Friedensfreunde Dülmen.

Keine 20 Meter weiter präsentieren sich die Reservisten der Bundeswehr an einem eigenen Stand. „Von denen kamen gerade zwei herüber und wir haben ein sehr konstruktives Gespräch geführt. So kann es funktionieren“, meint der Vorsitzende der Friedensfreunde. Mit einem seichteren Anliegen ist Ralf Thiehoff erstmalig beim Bürgertreff vertreten. Der Vorsitzende der Atlantis Darter will besonders junge Menschen vom kleinen Pfeil überzeugen, „weil es einfach ein geiler Sport ist“, wie es von seinen Mitgliedern einstimmig schallt.

Philipp Beerhorst vom Hegering Dülmen will hingegen das Bewusstsein für heimische Wildtiere stärken. „Die Kinder kennen einige Tiere gar nicht mehr. Manche verwechseln Fasan mit Truthahn oder Wildschwein mit Meerschweinchen“, zeigt sich der Obmann für junge Jäger bekümmert. Auch daher besucht der Verein mit der Rollenden Waldschule regelmäßig die Schulen und Kindergärten in Dülmen. Die Dülmener nahmen das Angebot des Bürgertreffs mit großem Interesse an, sodass zu den Stoßzeiten kaum ein Durchkommen an den Ständen war. Auch vor der großen Bühne, die vor dem Rathaus aufgebaut wurde, tummelten sich die Menschenmassen, um einen guten Blick auf die Darbietungen zu erhaschen.

Tänzerisch präsentierten sich unter anderem die Tanzsportabteilung der DJK Dülmen und die Dernekämper Tanzsportfreunde Dülmen, musikalisch etwa das PerFlu Orchester der Kolpingsfamilie Dülmen sowie aus Buldern der Spielmannszug und der Gemischte Chor.

Mehr zum Bürgertreff und zum Blaulichttag in der Mittwochs-Printausgabe und im E-Paper der DZ.