Fast jeder dritte Wahlberechtigte hat schon gewählt

Wer vertritt die Menschen in Dülmen und den Nachbarorten als direkt gewählter Kandidat im neuen Landtag? Wer steht an der Spitze der künftigen NRW-Landesregierung? Welche Koalitionen bieten sich an. Fragen über Fragen, die frühestens an diesem Sonntag nach 18 Uhr geklärt werden können. Doch ein Punkt steht mit der Schließung der Wahllokale auf jeden Fall fest.

Wie wichtig war und ist es den Menschen in Dülmen die Landtagswahl? Im Vorfeld des Wahlsonntags auf jeden Fall ganz vielen. Als letzten Stand nannte die Stadtverwaltung Dülmen am Freitagnachmittag 11806 Briefwählerinnen und Briefwähler. Damit hatte rund ein Drittel der insgesamt rund 37.000 Wahlberechtigten vor dem Wahltag die Stimmen abgegeben. Bleiben gut 25.000 Menschen, die in einem der insgesamt 22 Wahlbezirke zwei Kreuze machen dürfen.

Warum zwei Stimmen bei der Landtagswahl?

Dabei wird mit der Erststimme in jedem Wahlkreis ein Abgeordneter direkt gewählt. Die Sitze im Landtag werden auf die Parteien nach der Zahl ihrer Zweitstimmen proportional verteilt. Bürgermeister Carsten Hövekamp hat dabei eine große Bitte an alle Wählerinnen und Wähler:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld ist weiterhin sehr hoch. „Ich appelliere deshalb an alle Bürgerinnen und Bürger, beim Besuch eines Wahllokals eine Maske zu tragen und sich selbst und andere zu schützen."

Es dürfte einiges los sein in den Wahllokalen. Spannend ist dabei die Frage, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatten genau 25.459 Dülmenerinnen und Dülmener ihre Stimme abgegeben - die Wahlbeteiligung betrug damit 69,81.

CDU fuhr vor fünf Jahren in Dülmen klaren Sieg ein

Mit Abstand die meisten Erststimmen auf sich vereinigen konnte Dietmar Panske (CDU) mit knapp 47 Prozent. Der Ascheberger war zum ersten Mal angetreten. André Stinka (SPD) er hielt gut 34 Prozent der Stimmen.

Beide Politiker erhielten damit mehr Stimmen als ihre Parteien bei den Zweitstimmen. Die CDU holte bei der Landtagswahl vor fünf Jahren 41,5 Prozent der Zweitstimmen, die SPD als zweistärkste Partei kam auf 30,5 Prozent. Drittstärkste Partei war damal die FDP mit knapp 12 Prozent.