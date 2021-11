Fast 90 Neuinfektionen im Kreis

Die Zahl der Corona-Ansteckungen steigt an, sowohl in Dülmen als auch im Kreis. Für die Stadt wurden heute zehn weitere Infektionen gemeldet. Alle aktuellen Informationen rund um das Coronavirus im Kreis gibt es hier.

Zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt es am Mittwoch in Dülmen. Von der Erkrankung erholt haben sich dagegen vier weitere Personen. Die Zahl der aktiven Fälle steigt deshalb in Dülmen am Mittwoch auf 80 an, sechs mehr als noch am Dienstag.

Kreisweit meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch 87 zusätzliche Ansteckungen. 13 weitere Personen waren zuletzt wieder genesen. Aktive Fälle gibt es im Kreis somit aktuell 520 (plus 74).

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz macht einen rasanten Sprung. Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch einen Wert von 153,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis. (Dienstag: 139,1).