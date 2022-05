Fast 500 aktive Corona-Fälle weniger kreisweit

Fast 500 aktive Corona-Fälle weniger gab es nach dem Wochenende kreisweit. Und auch in Dülmen selbst sank die Zahl - und zwar auf 241. Alle weiteren Infos zum aktuellen Infektionsgeschehen gibt es hier.

Fast 500 aktive Corona-Fälle weniger gab es nach dem Wochenende kreisweit. Hier standen nämlich 195 neue Ansteckungen 682 Genesungen gegenüber.

Auch in Dülmen sank die Zahl der aktiven Fälle - und zwar auf 241. Über das Wochenende steckten sich hier 39 Personen neu mit dem Coronavirus an. Gleichzeitig haben aber im Gegenzug 153 weitere eine Covid-19-Infektion überstanden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg übers Wochenende leicht an. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 393,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Freitag lag der Wert bei 386,5.