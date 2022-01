Fast 1000 Neuinfektionen übers Wochenende

Fast 1000 Neuinfektionen meldete das Kreisgesundheitsamt am Montag. 991 Personen steckten sich im Kreis übers Wochenende mit dem Coronavirus an. Dem entgegen standen 771 Personen, die eine Infektion wieder überstanden haben. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis überschritt somit die 3000er-Marke und lag am Montag bei 3183 (plus 218).

In Dülmen verzeichnete das Gesundheitsamt am Montag 169 Neuinfektionen und 160 Genesungen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg hier um neun auf 642 an.

Zumindest die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis sank hingegen etwas. Das Robert-Koch-Institut meldete am Monat einen Wert von 1229,7. Sonntag lag die Inzidenz noch bei 1257,3.