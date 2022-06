Fast 1000 Neuansteckungen im Kreis

Fast 1000 Neuinfektionen kamen im Kreis zum Dienstag hinzu. Und auch die Kreis-Inzidenz machte einen Sprung um rund 100. Mit 1344,7 wies der Kreis Coesfeld am Dienstag die höchste Inzidenz im Regierungsbezirk Münster auf.

Fast 1000 Neuinfektionen meldete das Kreisgesundheitsamt am Dienstag für den Kreis. Hinzu kamen auch 586 Genesungen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis stieg somit um rund 370 auf 3658.

In Dülmen verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 254 neue Ansteckungen und 141 Genesungen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle lag somit am Dienstag bei 994. Das waren 113 Fälle mehr als noch am Vortag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis stieg etwas an und lag am Dienstag bei 1344,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Montag: 1244,6). Im Regierungsbezirk Münster war die Inzidenz am Dienstag nur im Kreis Coesfeld vierstellig. Nach dem Kreis Coesfeld folgte der Kreis Warendorf mit 770,7.