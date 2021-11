Falschparker zahlen ab sofort mehr

Den Parkschein vergessen? Bislang kostete das zehn Euro - heute wird es doppelt so teuer. Denn ab sofort tritt der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Nicht nur Parkverstöße werden damit teurer.

Aufgepasst, sonst wird es teuer: Ab dem heutigen Dienstag gilt bundesweit der neue Bußgeldkatalog. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern, wurden die Verwarngelder zum Teil deutlich angehoben.

Insbesondere Fußgänger und Radfahrer sollen besser geschützt werden, erläuert die Stadt. Anfang Oktober hatte der Bundesrat dem neuen Bußgeldkatalog zugestimmt.



„Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich auf die Neuerungen hinweisen. Die Beträge sind zum Teil sehr stark erhöht worden, wie beispielsweise für das Parken auf Geh- und Radwegen“, sagt Dirk Meerkamp, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung.

Wer verbotswidrig auf dem Gehweg parkt, zahlt ab sofort 55 Euro (vorher 20 Euro). Wer sein Fahrzeug ohne gültigen Parkschein abstellt, ist um 20 Euro ärmer (vorher zehn Euro).

Die weitere Änderungen im Überblick:



- Parken auf einem Sonderparkplatz für Schwerbehinderte: 55 Euro (vorher 35 Euro)

- Parken in der Fußgängerzone: 55 Euro (vorher 30 Euro)

- Parken vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt: 55 Euro (vorher 35 Euro)

- Parken in einem Abstand von weniger als 15 Metern von einem Bushaltestellenschild: 55 Euro (vorher zehn Euro)



"Verstöße werden leider häufig festgestellt"

„Die genannten Verstöße müssen wir leider häufig im Stadtgebiet feststellen und ahnden. Die erhöhten Bußgelder bewirken hoffentlich ein Umdenken bei den bisherigen Falschparkern“, berichtet Dirk Meerkamp.



Neben Parkverstößen legt der Bußgeldkatalog beispielsweise auch die Verwarngelder für Geschwindigkeitsverstöße oder das Nichtbilden einer Rettungsgasse fest. Ein Überblick ist auf der Internetseite des Bundesverkehrsministeriums zu finden.

Update: In einer ersten Version hatte die Stadt Dülmen mitgeteilt, dass der Bußgeldkatalog erst ab Mittwoch in Kraft tritt. Tatsächlich gilt er bereits seit Dienstag, korrigierte die Stadt später ihre Angaben.