Falsche Wahrsagerin erbeutet hohen Geldbetrag

Betrüger schaffen es nach Einschätzung der Polizei durch emotionalen Druck immer wieder, Opfer um ihr Geld zu bringen. In Dülmen gelang es Unbekannten jetzt, einer 70-jährigen Frau einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag und Schmuck abzunehmen.

Sie spielten mit ihrer Angst vor bösen Weissagungen. Eine der beiden nicht bekannten Frauen sprach die Dülmenerin vor einem Supermarkt an. Sie gab vor, dass der Sohn der 70-Jährigen in naher Zukunft einen Autounfall haben werde.

Seniorin packt Bargeld in einen Umschlag

Die tatverdächtige Frau behauptete, dass sie das gesamte Geld der Dülmenerin „schützen“ müsse, um das zu verhindern. Die Dülmenerin stimmte dem zu. Mit einem „Zaubertrick“ unterstrichen die Tatverdächtigen ihre angeblichen hellseherischen Kräfte. Gemeinsam gingen sie zu einer Bank.

Am Ausgabeautomaten entschloss sich die Dülmenerin, kein Geld abzuheben. Mit den beiden unbekannten Frauen ging die Geschädigte schließlich zu sich nach Hause. Während der Ehemann der Dülmenerin mit einer der Unbekannten Tee trank, deponierte die 70-Jährige in der Wohnung vorhandenes Bargeld in einem Umschlag.

Die Unbekannte wickelte den Umschlag in ein Küchenhandtuch, um das Geld im Sinne der Masche „zu schützen“. Die Tatverdächtigen trugen der Dülmenerin auf, den Umschlag erst in ein paar Tagen aus dem Handtuch zu nehmen. Als die Zeit vergangen war, öffnete sie das Couvert. Statt Geld befanden sich zerrissene Prospekte darin.

Eine der Tatverdächtigen sprach russisch, hat weiße kurze Haare, trug weiße Kleidung sowie einen weißen Schal. Die zweite Tatverdächtige hatte eine blaue Jacke an. Welche Sprache sie gesprochen hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter Tel. (02594) 7930 um Hinweise.