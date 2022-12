Fahrradkeller steht voll

936 Fahrräder aus Dülmen und Umgebung sind von der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative Dülmen (ÖFID) gegen eine Spende an Geflüchtete verteilt worden. Besonders zwischen 2016 und 2018 war das Angebot sehr gefragt. ur besten Zeit standen während der Öffnungszeiten 30 bis 40 Leute an, um eines der Fahrräder zu bekommen.

Nach der Flüchtlingswelle und durch die Corona-Pandemie ließ die Nachfrage dann etwas nach. Doch durch den Krieg in der Ukraine und den vielen Geflüchteten, die in Dülmen gelandet sind, ist der Bedarf an neuen Rädern nun wieder groß. Doch der Platz im Keller unter der Neuen Spinnerei wird eng. Daher sucht die Fahrradgruppe der ÖFID nun neue Räumlichkeiten.

„50 Quadratmeter plus x, Zugang für einen Anhänger, Licht wäre gut und das für möglichst wenig Geld“, fasst Ralf Koritko die Anforderungen zusammen. Koritko kümmert sich um die administrativen Arbeiten der Gruppe. Zudem gibt es fünf Schrauber, die die gespendeten Räder kontrollieren und wieder in Schuss bringen. Im neuen Raum sollen sie genauso Platz zum arbeiten finden, wie es auch Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder gibt.

Wer eine entsprechende Räumlichkeit anbieten kann, setzt sich mit Ralf Koritko, Tel. 02594/2726 oder 0176/80862764 in Verbindung.