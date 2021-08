Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag in Hausdülmen ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte nach Angaben der Polizei am Dienstag in der Zeit von 11 bis 17.45 Uhr den am Fahrbahnrand des Koppelwiesenwegs in Hausdülmen geparkten blauen Ford Fiesta eines 29-jährigen Dülmeners und flüchtete.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930.