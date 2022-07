Fahrerflucht: Auffahrunfall beim Warten an Schranke

Nach einem Unfall am Mittwochmittag sucht die Polizei derzeit nach einem der Beteiligten. Gegen 12 Uhr stoppte ein 74-jähriger Dülmener, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, sein Auto vor den heruntergelassenen Schranken am Bahnübergang Münsterstraße.

PKW-Fahrer spürt ein Ruckeln

Kurz darauf spürte er ein Ruckeln. Zunächst ging der Dülmener davon aus, sein Auto fast abgewürgt zu haben. Später stellte er jedoch am Heck einen Schaden fest. Der andere Unfallbeteiligte habe nicht auf sich oder den Unfall aufmerksam gemacht und sei einfach weitergefahren, berichtet die Polizei.

Der unbekannte Fahrer, der in einem dunklen Mercedes A-Klasse älteren Baujahrs unterwegs war, bog ein Stück hinter dem Bahnübergang links ab. Das Fahrzeug hat ein Coesfelder Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02594/ 7930 entgegen.