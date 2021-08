Fachsimpeln mit den Cracks

Der vorletzte Teil der DZ-Sommeraktion, der Besuch beim Training der Badminton-Asse von Union Lüdinghausen, begann mit einer kleinen Enttäuschung. Die Übungseinheit hätte die erste überhaupt in der hochmodernen Leistungssporthalle der Steverstadt sein sollen. Doch daraus wurde nichts, der Kreis hatte die Abnahme der Halle noch nicht offiziell bestätigt.



So fand das Training der Union-Asse in der altgedienten Antoniushalle statt. Dort sahen die DZ-Leser Josche Zurwonne, Eva Janssens und Karin Schnaase-Beermann bei ihren Übungseinheiten. Die Cracks nahmen sich später ausgiebig Zeit, Fragen zu beantworten und mit den Gästen aus Dülmen zu fachsimpeln.



Eigengewächse von Union



Zurwonne und Schnaase-Beermann sind Eigengewächse von Union: in Lüdinghausen aufgewachsene Spieler, die als Kinder den Sport bei den Schwarz-Roten erlernt haben. Wann man mit dem Sport anfangen sollte, fragt DZ-Leserin Gabi Vögler-Schwendy. „Mit acht, neun Jahren geht es los“, antwortet Michael Schnaase. Und dann müsse man am Ball bleiben, wenn man wirklich Profi werden wolle - Talent und Leistungsbereitschaft natürlich vorausgesetzt. „Bundesligaspieler müssen zwei Mal täglich trainieren. Sonst haben sie in dieser Klasse keine Chance.“

