Fachkräfte fehlen - nicht nur in Kitas

Der Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen wird zu einem immer größer werdenden Problem. Im DZ-Interview benenntJugenddezernent Christoph Noelke Ursachen für die Schwierigkeiten. Eine Entspannung sieht er in absehbarer Zeit nicht.

Wie dringend ist das Problem des Fachkräftemangels für die städtischen Kitas?

Christoh Noelke: Das Problem des Fachkräftemangels in den Sozial- und Erziehungsberufen - es beschränkt sich also bei Weitem nicht auf den Kitabereich - ist seit Jahren bekannt und kein Dülmener Phänomen, sondern landes- und bundesweit zu beobachten. Auch für die Dülmener Kitas wird es aufgrund der Arbeitsmarktlage immer schwerer, offene Stellen zu besetzen. In den städtischen Kitas ist das bisher, gerade noch so, gelungen.

Wann erhoffen Sie sich eine Verbesserung der Situation?

Noelke: Mit einer Verbesserung oder Entspannung der Situation, geschweige denn mit einer Trendwende, kann absehbar landesweit nicht gerechnet werden, da beispielsweise auch der Rechtsanspruch auf Ganztag an Schulen zu einem höheren Bedarf an Fachkräften im Sozial- und Erziehungsdienst führen wird. Dieser wird die Situation dramatisch verschärfen. Es gibt Studien, dass selbst bei verstärkten Ausbildungsaktivitäten bereits dieser Bereich nicht vollständig wird bedient werden können.

Das ausführliche Interview mit dem Ersten Beigeordneten und Sozial- und Jugenddezernenten Christoph Noelke, in dem dieser Ursachen für die Probleme benennt und mögliche Lösungen oder Verbesserungen aufzeigt, ist in der Mittwochsausgabe der DZ zu lesen.