Evangelische Kirchengemeinde verlegt Gottesdienste

Die Evangelische Kirchengemeinde zieht mit ihren Gottesdiensten aus der Christuskirche aus und in den Gemeindesaal ein.

„Ab dem 8. Januar finden die Gottesdienste im Saal des Gemeindezentrums statt. Wir wollen damit bis etwa Anfang März die Heizung in der Christus-Kirche auf die Mindesttemperatur senken.“ sagt Pfarrer Gerd Oevermann. Den Beschluss hatte das Presbyterium bereits Anfang Dezember gefasst.

Musik vom Klavier statt Orgelmusik

Eine Arbeitsgruppe des Presbyteriums hat daraufhin unter Leitung von Ute Nagel das Konzept erarbeitet. Neben dem Stellplan für die Bestuhlung musste überlegt werden, wie die Abläufe beim Abendmahl und bei der Taufe sein sollen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Und auch für einige Gemeindegruppen gibt es Konsequenzen, die sonst den Saal benutzen. Und statt Orgelmusik wird es Musik vom Klavier geben. „Die Mühe lohnt sich“, sagt Ute Nagel: „Die Winterkirche soll helfen, den Gasverbrauch zu reduzieren und einen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Energie leisten. Wir erhoffen uns, den Anstieg der Heizkosten für die Gemeinde abzumildern.“

Wann genau die Gottesdienste wieder regelmäßig in der Christus-Kirche stattfinden, wird das Presbyterium Anfang März je nach Witterung entscheiden. Eine Ausnahme gibt es: Am 29. Januar wird um 10.30 Uhr Sebastian Renkhoff in einem festlichen Gottesdienst als Pfarrer der Gemeinde eingeführt. Das sei schon rein aus Platzgründen nur in der Kirche möglich, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde abschließend.