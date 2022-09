Essen und Begegnung

Am 10. April 1972 wurde in Dülmen zum ersten Mal "Essen auf Rädern" serviert. Nun kamen die ehrenamtlichen Helfer zusammen, um das 50-jährige Bestehen des Dienstes zu feiern und verdiente Helfer zu ehren.

50 Jahre „Essen auf Rädern“ in Dülmen

„Essen auf Rädern gibt es in Dülmen schon länger als die professionelle Pflege bei der Caritas“, berichtete Christian Germing, Vorstand des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld. Seit 1972 gibt es den Dienst in Dülmen, seit 20 Jahren ist dieser bei der Caritas angesiedelt. Zu einer Feierstunde kamen die ehrenamtlichen Helfer, Fahrer und Verteiler jetzt in der Gaststätte „An´Koppel Steen“ zusammen.

Allein in den 20 Jahren bei der Caritas habe sich „aus einem kleinen Dienst so etwas großes entwickelt.“ Die Zahl der ausgelieferten Mahlzeiten habe sich mehr als verdoppelt, stellte Germing fest. Er dankte den Ehrenamtlern für ihren Einsatz: „Sie machen es möglich, dass die Menschen eine warme Mahlzeit bekommen.“ Neben dem Essen seien aber auch die Begegnung und das kurze Gespräch mit den Ehrenamtlern für die Kunden sehr wichtig, denn gerade bei den älteren Menschen gebe es viel Einsamkeit. „Die Kunden wissen aber, es kommt jemand“, so Germing.

Die Feierstunde wurde zudem genutzt, um langjährige Helfer mit einem Präsent für ihren Einsatz zu ehren. Dabei wurden Ehrungen aus dem Vorjahr nachgeholt. Geehrt wurden Erik Potthoff (30 Jahre), Bernhard Potthoff (20 Jahre), Margret Heitmann, Lisa Merschformann (beide elf Jahre), Marieluise Höbing, Mechthild Lenfers (beide zehn Jahre).

