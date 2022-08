Es kommt auf den Blickwinkel an

An der Alten Kirche zeigte der Kunst- und Kulturkreis Buldern seine Jahresausstellung

Buldern

Der Kunst- und Kulturkreis Buldern zeigte nun seine Jahresausstellung. Kunstobjekte gab es dabei in und an der Alte Kirche zu sehen. Und besonders in der Nacht kamen einige Werke besonders zur Geltung.

Von Barbara Wübbelt