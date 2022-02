Erster Frühjahrsputz nach zwei Jahren Corona-Pause

In diesem Jahr können alle Helfer und Helferinnen wieder tatkräftig mit anpacken: Am 12. März findet die Aktion "Sauberes Dülmen" statt. Und das nach zwei Jahren Coronapause.

Zwei Jahre musste der große Frühjahrsputz pausieren - jetzt geht die Aktion „Sauberes Dülmen“ wieder an den Start. Wer beim Müll sammeln im Stadtgebiet mithelfen möchte, den lädt die Verwaltung am Samstag, 12. März, zur Teilnahme ein.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden Richtlinien gibt es aber Vorsichtsmaßnahmen: Auf einen gemeinsamen Start sowie den Abschluss an der Sporthalle des Clemens-Brentano-Gymnasiums wird verzichtet.

Normalerweise treten hier etwa immer die Jagdhornbläser des Hegerings auf. Deshalb gibt es auch keine genaue Start- und Abschluss-Uhrzeit. Zudem bittet die Stadt darum, nur in kleineren Gruppen loszuziehen.

Containeranzahl richtet sich nach Nachfrage

Einen zentralen Sammelcontainer stellt die Stadt an der Dreifachturnhalle auf. Ob weitere Container in den Ortsteilen und Bauerschaften hinzukommen, ist abhängig von der Nachfrage. Wer kein geeignetes Werkzeug zum Sammeln hat, dem hilft die Stadt aus: Müllzangen werden nach vorheriger Absprache im Technischen Rathaus ab dem 28. Februar ausgegeben.

Vereine oder Privatpersonen können sich mit Theresa Ellertmann, Tel. 02594/12782 oder Email t.ellertmann@duelmen.de, oder mit Reinhild Kluthe, Tel. 02594/12870 oder Email r.kluthe@duelmen.de, in Verbindung setzen.

Um die Aufstellung der Container in den Ortsteilen und Bauerschaften bedarfsgerecht durchführen zu können, wäre die Verwaltung dankbar, wenn Sammler vorab eine Rückmeldung über ihre Teilnahme geben könnten.

Aktion hatte zwei Jahre Coronapause



In den vergangenen zwei Jahren hatte die Stadt die Aktion aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt. Da aber viele Sammler auf eigene Faust losgezogen sind und die Aktion dazu noch an der frischen Luft stattfindet, habe man sich dieses Jahr für die Durchführung entschieden, so eine Mitteilung. Zuletzt hatten die Helfer 2019 rund 4,2 Tonnen an Müll gesammelt und abgeliefert.