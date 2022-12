Erste „Storno“-Tickets gibt es ab Montag

Auftritt in Dülmen am 25. Mai

Rund um den Wildpferdefang 2023 planen die Stadt und Dülmen Marketing ein abwechslungsreiches Programm auf dem Marktplatz (DZ berichtete). Ein Höhepunkt dabei: ein Open-Air-Kabarettabend mit „Storno“ am Donnerstag, 25. Mai.

Erste „Early Bird“-Tickets können sich Fans bereits ab kommenden Montag, 12. Dezember, 8.30 Uhr, sichern. Die Tickets gibt es zu einem Preis von 23 Euro online oder zu den Öffnungszeiten an der Infothek.

Das müssen Kartenkäufer wissen

Was das Kulturteam betont: Die Anzahl der „Early Bird“-Tickets ist begrenzt. Die Karten gelten für die ersten Sitzreihen vor der Bühne (voraussichtlich erste bis dritte Reihe). Innerhalb dieses Bereiches besteht freie Platzwahl. Die „Early Bird“-Tickets können zudem nicht in reguläre Tickets umgetauscht werden.

Diese werden ab Frühjahr in zwei Preiskategorien angeboten (23 Euro und 19 Euro). Die normalen Karten werden dann feste nummerierte Sitzplätze haben.

Dülmen-Premiere für "Storno"

Hinter „Storno“, die bislang noch nie in Dülmen aufgetreten sind, verbergen sich übrigens Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther. 15 Jahre lang präsentierten sie jährlich zum Jahresende hin ihre satirische Abrechnung. Nicht zuletzt durch Corona erreichte „Storno“ in diesem Jahr jedoch die Ganzjahresreife, so eine Ankündigung des Kulturteams.