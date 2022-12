Erste „Storno“-Tickets bereits ausverkauft

Wer am Montagmorgen eines der „Early Birds“-Tickets für den „Storno“-Auftritt in Dülmen ergattern wollte, der musste früh aufstellen. In kürzestes Zeit waren diese begrenzten Frühbucher-Tickets weg.

Als die Infothek der Alten Sparkasse am Montagmorgen um 8.30 Uhr öffnete, hatte sich bereits eine kleine Schlange vor der Tür gebildet. Der Grund: Am Montag startete der Verkauf von „Early Birds“-Tickets für den Auftritt von „Storno“ Ende Mai in Dülmen. „Innerhalb kürzester Zeit waren alle Tickets - online und an der Infothek - bereits vergriffen“, berichtete Silke Althoff vom städtischen Kulturteam erfreut.

Interessenten, die am Montag keine Karten mehr ergattern konnten, müssen laut Stadt aber nicht auf „Storno“ verzichten. Ab Frühjahr 2023 werden weitere - reguläre - Tickets verkauft. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben, so das Kulturteam.