Erste Runden auf der Eisbahn

Ab heute geht die Eisbahn wieder an den Start. Morgen erfolgt dann die große Eröffnung des insgesamt 53 Tage langen Dülmener Winters. Was für ein Programm für die Eröffnung vorgesehen ist, gibt es hier zu lesen.

Endlich ist es wieder so weit: Der Dülmener Winter ist wieder da. Einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter gab dabei schon die Eröffnung der Eisbahn heute um 15 Uhr. Denn die große Eröffnung des insgesamt 53 Tage langen Dülmener Winters findet erst morgen statt.

Nach einem Jahr Pause ist es nun wieder möglich, auf der Eisbahn seine Runden zu drehen. Lea, Lukas und Pauline ließen sich die Eröffnung nicht entgehen und betraten in diesem Jahr als erste die Dülmener Eisbahn.

Für sie gehört diese zum Winter einfach dazu und direkt am ersten Tag auf der Fläche zu stehen, ist für die drei schon eine Art feste Tradition. Lea freut sich: „Für mich ist das Schönste am Schlittschuhlaufen mal endlich wieder so richtig Gas zu geben!“ Daher wird es bestimmt nicht der letzte Besuch der drei in diesem Jahr sein.

Ruben Wegener und Carlo Wentker arbeiteten bei der Eröffnung an der Ausgabe der Schlittschuhe. Sie sind sich sicher, dass die insgesamt 24 Helfer an der Eisbahn eine Menge zu tun haben werden. „Wir glauben, dass die Menschen sich auch in diesem Jahr wieder über die Eisbahn freuen werden.“

Die offizielle Eröffnung des Dülmener Winters erfolgt dann morgen am Sternenfreitag. Ab 18 Uhr gibt es einen Sternenumzug durch Dülmens Innenstadt. Anschließend wartet eine Feuershow auf der Eisbahn (gegen 18.45 Uhr), bevor dann der Dülmener Winter offiziell durch Bürgermeister Carsten Hövekamp eröffnet wird.

Im Anschluss gibt es gegen 19.30 Uhr die nächste Show auf dem Eis, diesmal von „Anjas Kids on Ice“. Bereits ab 15 Uhr kann auf der Eisbahn wieder Schlittschuh gelaufen werden.

Weitere Informationen zum Programm und den Angeboten des Dülmener Winters gibt es in der Freitagsausgabe der Dülmener Zeitung.