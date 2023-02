Erst Rückzahlung, dann höhere Kosten

Die von der Bundesregierung beschlossene Soforthilfe macht es möglich. Denn der Bund übernimmt die Kosten für den Dezember-Abschlag für Gas und Wärme. Wie sieht es aber bei den Mieterinnen und Mietern ohne eigenen Gasliefervertrag aus?

Sie begleichen ihre Kosten über die Betriebskostenabrechnung. Das Gesetz sieht hier vor, dass Vermieterinnen und Vermieter die Entlastung mit der nächsten jährlichen Betriebskostenabrechnung an Mieterinnen und Mieter weitergeben.

Mehrere hundert Euro als Rückzahlung

Dass es sich bei der Soforthilfe und der damit verbundenen Rückzahlung keinesfalls um „Peanuts“ handelt, macht eine Beispielrechnung der Stadtwerke Dülmen deutlich. Bei dieser fiktiven Rechnung sind für das Jahr 2022 genau 1032,57 Euro für Gas gezahlt worden. Von diesem Betrag werden dank der Soforthilfe 145,91 Euro abgezogen. Zu finden ist die Summe in den Rechnungen in der dritten Position nach der Strom- und Gasabrechnung.

Es muss nicht die einzige positive Information auf der Rechnung sein. Viele Bürgerinnen und Bürger haben nach eindringlichen Appellen gerade aus der Politik und auch mit Blick auf die eigenen Ausgaben die Heizung weniger hoch gedreht. Diese Sparsamkeit kann dazu führen, dass Kunden sich über eine Rückzahlung von mehreren hundert Euro freuen können. Die Ausgabe dieser Rückzahlung will allerdings gut überlegt sein..

