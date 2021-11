Erst getagt und dann gefeiert

Einiges los war jetzt im Festzelt am Sportplatz in Hiddingsel: Gleich mehrfach luden die Hiddingseler Schützen hierher ein - unter anderem zur Party bei einem "Dorfabend".

Rund 750 Partygäste feierten beim Dorfabend im Festzelt in Hiddingsel.

Getagt und gefeiert wurde jetzt im Festzelt des Allgemeinen Schützenvereins Hiddingsel. Kurzfristig hatte sich das Team um den Vorsitzenden Peter Emming dazu entschlossen, nach der entbehrungsreichen Corona-Zeit für die anstehende Jahreshauptversammlung einen besonderen Rahmen zu schaffen und den förmlichen Teil mit einer rauschenden Festparty zu krönen.

Bereits zur Generalversammlung waren mit 113 Mitgliedern so viele Schützen erschienen wie nie zuvor. Bei Freibier wurde die Tagesordnung nebst Neuwahlen zügig abgehandelt.

Festwochenende der Schützen Hiddingsel 2021 Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker Im Festzelt standen für die Schützen Hiddingsel jetzt Generalversammlung, Party und Frühschoppen an.

Foto: privat/Stefan Bücker

So liefen die Vorstandswahlen

Sebastian Albering und Carsten Dornhege schieden aus dem Vorstand aus. Stephan Kock und Ralf Brockmann komplettieren ab sofort das Team um den Peter Emming. Dabei rückte Brockmann von der Position des Abgesandten des Jägerzuges in den Hauptvorstand nach.

Seine Position wiederum übernahm Tom Hagelschuer, der von nun an dafür verantwortlich ist, dass die Interessen der Jugend des Jägerzugs im Vorstand zu Gehör kommen. Bei den nachgezogenen Vorstandswahlen, die eigentlich im Jahr 2020 hätten stattfinden müssen, erhielten Peter Emming, Mathias Kohl, Stephan Armeloh, Michael Armeloh und Markus Winkler durch Wiederwahl das Vertrauen der Versammlung.

750 Gäster feiern beim "Dorfabend"

Nach Bekanntgabe der nächsten Termine wie dem Adventsmarkt und der Generalversammlung im April konnte mit dem „Dorfabend“ das große Zeltfest starten.

Mit 750 Besuchern war dabei das Zelt proppenvoll. „Es wurde wirklich gefeiert, dass sich die Balken bogen“, freute sich Emming. Er lobte zudem den 3M Musikservice für die ansprechende Musikauswahl und den Festwirt Fimpeler für die gute Zusammenarbeit.



Am nächsten Tag standen dann eine Festmesse und ein Frühschoppen mit Ehrungen im Zelt an. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.