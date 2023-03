Erst fleißig Müll sammeln, dann die Belohnung

Am Samstag sind Jung und Alt zur Aktion „Sauberes Dülmen“ eingeladen. Die Teilnehmenden sammeln achtlos weggeworfenen Müll ein. Die DZ hat nun eine Übersicht über die Treffpunkte in den verschiedenen Ortsteilen erstellt.

Bei der Aktion „Sauberes Dülmen“ sammeln am Samstag Teilnehmende achtlos weggeworfenen Müll auf.

Am Samstag kann die Aktion „Sauberes Dülmen“ wieder in gewohnter Form stattfinden. Dann lädt die Stadt zum „Frühjahrsputz“ in allen Ortsteilen ein. Mit Greifern und Mülltüten können dann Jung und Alt achtlos weggeworfenem Müll den Kampf ansagen.

Seit Montag können Teilnehmenden im Technischen Rathaus Greifzangen und Müllsäcke abholen. Laut Stadtsprecherin Stefanie Kannacher ist das bisher schon vielfach passiert. Hier ein Überblick über die Treffpunkte im Dülmener Stadtgebiet:

Dülmen:

Von 10 bis 12.30 Uhr findet die Aktion in der Dülmener Innenstadt statt. Nach erfolgter Sammlung wird die Aktion traditionell im Vorraum der Sporthalle des Clemens-Brentano-Gymnasiums, Am Bache 10, durch die Jagdhornbläser des Hegerings „abgeblasen“. Als kleines Dankeschön und zur Stärkung warten dort Getränke und Heißwürstchen auf die Sammlerinnen und Sammler.

Rorup:

Hier geht es um 13.15 Uhr los. Treffen ist auf dem Kirchplatz. Hier erfolgt werden und Sammelbereiche festgelegt und Gruppen eingeteilt. Zum Abschluss treffen sich alle Sammlerinnen und Sammler im Feuerwehr-Gerätehaus zum Getränk mit Imbiss.

Hiddingsel:

Unter Federführung der Dorfgemeinschaft findet hier die Aktion statt. Um 9:30 Uhr ist der Treffpunkt am Schulhof. Nach getaner Arbeit treffen sich dann alle fleißigen Saubermänner, -Frauen und -Kinder wieder am Schulhof, wo eine Stärkung warten wird.

Merfeld:

Alle Merfelder, die sich an der Aktion „Sauberes Dülmen“ beteiligen wollen, treffen sich um 9 Uhr am Sportplatz. Arbeitshandschuhe und eine eventuell vorhandene Greifzange sollten möglichst mitgebracht werden.

Buldern:

Um 10 Uhr werden am kleinen Spiekerplatz Handschuhe, Greifer und Mülltüten ausgegeben. Nach dem Müllsammeln gibt es um 12 Uhr am Spieker einen Abschluss bei Getränken und Suppe.

Hausdülmen:

Teilnehmende treffen sich um 10 Uhr vor dem Pfarrheim auf dem Burgplatz. Mülltüten und Greifer werden verteilt. Handschuhe sollten selbst mitgebracht werden. Ein Abschlusstreffen nach der Aktion wird es in Hausdülmen nicht geben.

Leuste:

Hier treffen Teilnehmende sich um 10 Uhr beim Vorsitzenden Michael Kuhmann, Leuste 13. Abschlussgetränk und Grillwurst gibt es bei Alfred und Karola Kerkering.