Erst den neuen Kirchplatz erleben

Ist der Platz an der Kirchmauer St. Viktor an der Marktstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Löwen-Denkmal (als Erinnerung an die Opfer des Ersten Weltkriegs) ein guter Platz für das Bronzerelief, das an die Zerstörung Dülmens im Zweiten Weltkrieg erinnert?

Lebhafte Diskussion

An dieser Frage hat sich in den letzten Wochen eine lebhafte Diskussion entzündet. Sie war Thema auch in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Der SPD-Antrag, einen neuen Platz für das Relief zu suchen, wurde mehrheitlich vom Rat abgelehnt. Was aber nicht heißt, dass alles so bleiben soll, wie es jetzt ist.

Der Rat erteilte Bürgermeister Carsten Hövekamp einstimmig den Auftrag, Kontakt zu Pfarrdechant Markus Trautmann aufzunehmen, um mit ihm die Frage zu erörtern, ob der jetzige Platz an der Kirchplatzmauer gut ist oder es einen besseren gibt. Denn Eigentümerin des Reliefs und damit in der Frage zuständig sei die Kirchengemeinde St. Viktor, an deren Wand es hänge, darauf hatte die CDU in der Sitzung hingewiesen.

Diskussion nicht verschließen

Bürgermeister Hövekamp hat nun umgesetzt, was ihm der Rat aufgetragen hat. In der vergangenen Woche traf er sich mit Markus Trautmann, um „ergebnisoffen“, wie beide in einer gemeinsamen Erklärung betonen, über die Standortfrage zu sprechen. „Grundsätzlich halten wir den derzeitigen Standort für durchaus geeignet und angemessen – möchten uns einer Diskussion über eine mögliche neue Platzierung aber auch nicht verschließen“, heißt es wörtlich in der Erklärung, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Die Diskussion, die auf ausdrücklichen Wunsch der Politik nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden und an der die Öffentlichkeit beteiligt werden soll, muss allerdings noch etwas warten. Der jetzige Zeitpunkt sei nicht optimal für eine Entscheidung, darin sind sich Bürgermeister und Pfarrdechant einig.