Erneut weit über 100 neue Corona-Fälle

Weiterhin hoch bleiben die Corona-Zahlen sowohl im Kreis als auch in Dülmen. In der Stadt sind derzeit über 1200 Personen infiziert.

Fast 1000 Infizierte im Kreis, erneut weit über 100 in Dülmen: So hoch wie nie sind weiterhin derzeit die Corona-Zahlen. 973 neue Fälle meldete das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch insgesamt, davon 165 in Dülmen. Hier sind gleichzeitig 128 Personen wieder genesen, die Zahl der aktiven Fälle erhöhte sich um 39 auf 1229.

Kreisweit liegt sie momentan bei 6944 (plus 289), hier gab es zuletzt 720 Genesungen. Nach Dülmen meldet momentan Coesfeld die meisten aktiven Fälle (1229), gefolgt von Lüdinghausen (881). Die wenigsten Infizierten gibt es momentan in Nordkirchen (228).

Relativ stabil blieb die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Coesfeld am Mittwoch: Der Wert erhöhte sich nur leicht von 2451,6 auf 2477,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.