Erneut über 100 neue Corona-Fälle im Kreis

Bald werden sich 10.000 Personen im Kreis Coesfeld mit dem Coronavirus angesteckt haben: Erneut über 100 neue Fälle sind am Freitag hinzu gekommen. Und auch in Dülmen gilt: Die Zahlen steigen weiter.

Die Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld kennen derzeit leider nur eine Richtung: die nach oben. Insgesamt 129 neue Fälle wurden am Freitag kreisweit bekannt.

Damit haben sich seit Beginn der Pandemie bereits 9994 Personen infiziert - übers Wochenende dürfte damit die 10.000er-Marke geknackt werden. Aktive Fälle gibt es aktuell 821 (plus 90 im Vergleich zum Vortag), genesen sind 39 weitere Personen.

So ist die Lage in Dülmen

In Dülmen sind derzeit 131 Personen infiziert (plus 16). Neue Ansteckungen wurden hier zuletzt 24 gemeldet, dazu kommen acht Genesungen. Seit Pandemie-Beginn haben sich 1765 Personen in Dülmen mit dem Coronavirus infiziert - auch hier dürfte es, angesichts der aktuellen Entwicklung, nicht mehr lange dauern, bis die 2000er-Marke erreicht ist.

Weiter nach oben ging es am Freitag auch mit der Inzidenz im Kreis Coesfeld: Diese stieg auf 223,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Donnerstag: 212,9)