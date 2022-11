Erneut Kita-Einbruch in Buldern

Wieder ein Einbruch, wieder ein Kindergarten in Buldern: Unbekannte sind nach Angaben der Polizei nicht nur in die Kita St. Josef, sondern auch in den DRK-Kindergarten eingestiegen.

In Buldern sind Unbekannte erneut in einen Kindergarten eingebrochen. Nach Polizeiangaben drangen die Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in die DRK-Kita am Buldergeist ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld, heißt es in einer Mitteilung von Mittwoch.

Im gleichen Zeitraum gab es bereits einen Einbruch in den St.-Josef-Kindergarten, den die Polizei bereits am Dienstag vermeldet hatte (DZ berichtete). Hier waren zum Beispiel Laptops entwendet worden. Die Polizei in Dülmen bittet in beiden Fällen unter Tel. 02594/7930 um Hinweise.