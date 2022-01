Erneut Intercity in Dülmen mit Steinen beworfen

Erneut ist in Dülmen ein Zug von Unbekannten mit Steinen beworfen worden. Eine Reisende hatte dabei viel Glück: Glassplitter einer zerstörten Scheibe verletzten sie nicht. Die Bundespolizei hat jetzt ihre Ermittlungen aufgenommen.

Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen wurde am Neujahrstag, gegen 20.15 Uhr, ein Intercity der Deutschen Bahn im Bereich Dülmen mit Steinen beworfen. Dabei kam es zu erheblichen Schäden am Zug, teilte die Bundespolizei am Montag mit.



Der IC 2409 befand sich auf dem Weg von Lübeck nach Köln, als der Lokführer kurz nach Durchfahrt des Bahnhofes Dülmen einen Einschlag an der Lok spürte. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten bei einem außerplanmäßigen Halt im Bahnhof Recklinghausen neben Lackschäden an mehreren Wagen des Zuges eine zerstörte Scheibe einer Eingangstür fest.

Reisende nur mit viel Glück nicht verletzt

Auch eine Seitenscheibe wurde zerstört - eine in unmittelbarer Nähe sitzende Reisende wurde durch umherfliegende Glassplitter glücklicherweise nicht verletzt.



Der beschädigte Intercity setzte seine Fahrt nach der Beweisaufnahme durch die Bundespolizisten als Leerfahrt, also ohne Passagiere, weiter fort. Die Reisenden mussten hingegen auf andere Zügen umsteigen.



Bundespolizei sucht dringend nach Zeugen

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Sie sucht nun Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, die sich an Neujahr zwischen 20 und 20.30 Uhr nahe der Bahnstrecke im Bereich Dernekämper Höhenweg/Bischof-Kaiser-Straße aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Zwei ähnliche Vorfälle im Dezember

Bereits am 17. und 23. Dezember waren zwei Intercity der Deutschen Bahn zwischen Buldern und Dülmen durch Steinwürfe beschädigt worden (DZ berichtete). Inwieweit es sich hierbei um ein und denselben Täter handelt, sei laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.