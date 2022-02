Erneut ein Corona-Todesfall in Dülmen

Einen weiteren Corona-Todesfall meldete am Mittwoch das Kreisgesundheitsamt für Dülmen. Hier war zudem die Zahl der Neuinfektionen erneut dreistellig.

118 neue Fälle am Mittwoch

Traurige Nachrichten am Mittwoch: In Dülmen ist erneut eine Person nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben, teilte der Kreis mit. Es ist der 25. Todesfall seit Beginn der Pandemie in der Stadt. Kreisweit sind 117 Personen nach einer Corona-Infektion verstorben.

Neue Fälle gab es im ganzen Kreisgebiet am Mittwoch 655, davon 118 in Dülmen. Hier stieg die Zahl der aktiven Fälle um 27 an auf jetzt 629. Dem gegenüber stehen 89 Genesungen.

Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 5134 Personen in Dülmen mit dem Coronavirus infiziert, im ganzen Kreis Coesfeld sind es 26.140. Kreisweit wurden zuletzt 419 Genesungen gemeldet. Damit stieg die Zahl der aktiven Fälle auf 3156 (plus 232).

Für die Sieben-Tage-Inzidenz ging es am Mittwoch leicht nach oben, der Wert stieg von 1249,1 auf 1272,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.