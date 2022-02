Erneut Demo für  Montagabend angemeldet

Am Montagabend wird erneut in Dülmen demonstriert: Grüne und SPD haben gemeinsam eine Veranstaltung am Löwen-Denkmal angemeldet. Als Redner mit dabei ist Bürgermeister Carsten Hövekamp.

Montagsdemo, die Zweite: Für den 7. Februar haben Grüne und SPD erneut eine Versammlung angemeldet. Um „ein klares Zeichen gegen die Montagsspaziergänger in Dülmen zu setzen“, wie Grünen-Fraktionssprecher Florian Kübber mitteilte.

Treffpunkt ist vor dem Löwen-Denkmal um 18.30 Uhr, angedacht ist die Versammlung bis etwa 20.30 Uhr.

Bereits am vergangenen Montag hatten die beiden Parteien erstmals zu einer Demonstration aufgerufen, rund 300 Personen waren gekommen (DZ berichtete).

Veranstalter wollen Ideen für Protestaktionen sammeln

„Nach dem tollen Erfolg in der letzten Woche gehen wir mit noch mehr Motivation in die Planung und freuen uns wieder auf viel Zuspruch“, so Kübber in einer Ankündigung. Geplant sind für die zweite Auflage auch drei kurze Redebeiträge, und zwar von Bürgermeister Carsten Hövekamp, dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Simon Peletz und Kübber selbst.

„Wir würden uns freuen, wenn wieder Plakate, Fahnen und Banner mitgebracht werden“, so die Organisatoren. Auch bunte Masken wären schön, um „ein buntes Bild des friedlichen Protestes vor dem Löwen abgeben können“, heißt es weiter. Daneben wollen Grüne und SPD weitere Vorschläge, Ideen und Wünsche für die Protestaktionen der nächsten Wochen sammeln. Dazu werde ein Flipchart aufgestellt.



Am vergangenen Montagabend waren nach Polizeiangaben 485 „Spaziergänger“ in der Dülmener Innenstadt unterwegs gewesen.