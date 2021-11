Erneut 13 Neuinfektionen in Dülmen

Dülmen verzeichnet am Donnerstag erneut einen Anstieg der Neuinfizierten. Seit Mittwoch steckten sich 13 Menschen mit dem Virus an. Genesen ist seitdem eine Person, womit aktuell 66 aktive Coronafälle in Dülmen gezählt werden (plus zwölf zu Mittwoch). Es infizierten sich seit Beginn der Pandemie 1317 Personen in Dülmen mit dem Virus.

Kreisweit gibt es am Donnerstag (Stand 0 Uhr) 58 Neuinfizierte und 13 Genesene. Das Gesundheitsamt des Kreises meldet aktuell 373 aktive Coronafälle (45 mehr als noch am Mittwoch).

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt und überschreitet nun auch die 100er-Marke. Aktuell liegt die Inzidenz bei 103,3 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner (Mittwoch: 93,8).