Erleichtert durch den Sommertag

„Bei diesen extremen Temperaturen können wir Bitumenbahnen nicht verarbeiten“, sagt Christian Becks vom gleichnamigen Dachdecker-Unternehmen. Weil die Temperaturen auf mehr als 60 Grad steigen, seien generell Arbeiten auf Flachdächern bei extremer Hitze nicht möglich. Die Gefahr, Schäden zu verursachen, sei viel zu groß.

Wie sehr die extremen Temperaturen die Mitarbeiter fordern, macht Becks an einem Punkt fest: „Sie trinken an einem Tag sechs Literflaschen Wasser und auch mehr.“ Der Betrieb unterstütze die Beschäftigten in der Form, dass sie sich morgens gekühlte Flaschen im Betrieb mitnehmen können.

Lohnausgleichskasse für das Dachdeckerhandwerk

„Ich fahre dann auch auf die Baustellen und sorge für Nachschub“, sagt Christian Becks. Wenn es irgendwie möglich sei, würde die Firma morgens früher mit den Arbeiten beginnen, um dann mittags Feierabend zu machen. Dabei würden die Mitarbeiter von ihrem Stundenkonto profitieren. Zudem gebe es eine Lohnausgleichskasse für das Dachdeckerhandwerk. Auch in der Hitze bleiben Sicherheitsschuhe Pflicht, viele Beschäftigte tragen aber kurze Hosen.

Tiptop gepflegt und wie aus dem Ei gepellt - solch ein Aussehen und Auftreten wird von den Mitarbeiterinnen in der Parfümerie Pieper erwartet. Auch wenn die Hitze das Quecksilber in schwindelerregende Höhen treibt. Natürlich dürfe, so eine Mitarbeiterin des Unternehmens, bei solchem Wetter sommerliche Kleidung im Geschäft getragen werden.

Offenherzig dürfte sie nicht sein, und Badelatschen gelten - im Unterschied zu Sandalen - nicht als angemessenes Schuhwerk bei der Arbeit. Auf Make-up verzichten, weil das in der Hitze Schaden nehmen könnte, ist ebenfalls nicht möglich. Das Umschwenken auf leichtes Sommer-Make-up an solch strapaziösen Tagen aber sehr wohl: leicht abpudern, Wimperntusche auftragen sowie Lipgloss, das für ein strahlenden Aussehen sorgt, fertig ist der hochsommertaugliche Arbeitsauftritt.

Welcher Dresscode gilt bei der Sparkasse?

Im Übrigen sind die Verkaufsräume klimatisiert, und sich zwischendurch einmal hinzusetzen und etwas zu trinken, das ist den Mitarbeiterinnen gestattet, heißt es. Welcher Dresscode bei der Sparkasse gilt, welche Maßnahmen Kindergärten ergreifen und was im Straßenbau gilt,