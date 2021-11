Erinnerungen an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Dülmen .

Mit Kranzniederlegungen an Ehren- und Mahnmalen wurde am heutigen Sonntag in Dülmen und den Ortsteilen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die zentrale Feier fand am Ehrenmal am Charleville-Mézières-Platz in Dülmen statt.

Von Claudia Marcy