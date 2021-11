Erinnerung an eine ungewöhnliche Frau

Der Heimatverein Merfeld hat die Grabstätte von Elisabeth Küper übernommen. Damit soll die Erinnerung an eine engagierte Politikerin wachgehalten werden.

Agnes Göckener, Vorsitzende des Heimatvereins, zusammen mit Justin Maasmann (l.) und Markus Büning am Grab von Elisabeth Küper. Der Heimatverein hat es in Pflege genommen.

Für die einen war sie „Lisbeth“, für die anderen „Fräulein Küper“. Für Agnes Göckener und Justin Maasmann vom Heimatverein Merfeld ist sie bis heute, so Maasmann, „eine für die Zeit und den Ort außergewöhnliche Frau“. Aus diesem Grund hat der Heimatverein die Grabstelle von Elisabeth Küper „für zunächst zehn Jahre“, so Agnes Göckener, übernommen und in Pflege gegeben, nachdem die Liegezeit abgelaufen war und der Neffe, „der das Grab lange gepflegt hat“, verstorben ist.

Denn in Vergessenheit geraten soll die Wahl-Merfelderin, die sich - ungewöhnlich für die damalige Zeit - in der Männerdomäne „Politik“ unerschrocken einen Platz erkämpfte und für die Verbesserungen von Lebens- und Arbeitsbedingungen einsetzte, nicht.

1991 wurde Elisabeth Küper 90-jährig auf dem Friedhof in Merfeld bestattet, neben ihrer Tante Regina Pietz (1889 - 1957), die ebenfalls eine Merfelder Persönlichkeit war, wie Agnes Göckener betont. Die langjährige Hauptlehrerin der Schule Merfeld ist Generationen von Merfelder Schülern als „Fräulein Pietz“ in Erinnerung geblieben. Sie war eine Respektsperson - 45 Jahre unterrichtete sie an der Schule.

Ausführliche Berichterstattung in der Montagsausgabe (Allerheiligen) der DZ.