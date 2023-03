Erholung für Kinder und Senioren

Konkret geplant ist eine gemeinsame Woche für Senioren und Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Die Organisatorinnen haben am Donnerstag die Ansätze des neuen Angebots erklärt.

Die Vorfreude bei Sandra Allerdisse (Geschäftsleitung einsA), Rendel Werthmöller (Einrichtungsleiterin FBS) Rabea Weiling (pädagogische Mitarbeiterin FBS) ist greifbar bei der Vorstellung eines Angebotes, das es in dieser Form in Dülmen und wohl auch in der Region so nicht gegeben hat.

Organisatorinnen betreten Neuland

Fünf Tage verbringen bis zu je 15 Kinder und Erwachsene viel Zeit miteinander - von 8 bis um 15 Uhr. „Wir wissen nicht, wie es ankommt“, räumen die drei Frauen ein. Auf jeden Fall sehen sie einen großen Bedarf - aus verschiedenen Gründen. Sandra Allerdisse berichtete von Gesprächen bei den Treffen des Netzwerkes „Mach mit in Dülmen“. Dabei würden Senioren berichten, dass sie einsam seien und sie ihre teils weit entfernt wohnenden Enkel nur selten sehen würden.

